Ordinanza totalmente ignorata: a mezzanotte fuochi d’artificio in tutta la città

L’episodio più grave e per certi versi significativo si era verificato già nel pomeriggio di ieri, con un petardo lanciato in Duomo durante la messa presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto.

Allo scoccare della mezzanotte, poi, si è avuta la conferma del fatto che l’ordinanza comunale anti botti sia stata totalmente ignorata dai piacentini: in ogni angolo della città, dal centro storico alla periferia, sono partiti centinata di fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Piacenza per festeggiare l’arrivo del 2024.

E inevitabili, in particolare sui social network, sono partite accese polemiche legate sia al divieto non rispettato, sia soprattutto al terrore provocato in cani e gatti.

Magra consolazione: per fortuna non è segnalato alcun ferito.