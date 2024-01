Rifiuta di mettersi il velo, scoppia l’ira del marito: ”Ti vesti troppo occidentale”

“Ti vesti e ti comporti in maniera troppo occidentale”. Questa la frase con cui un tunisino di 38 anni ha duramente attaccato la moglie, una connazionale ventitreenne, nella sera del 31 dicembre. La giovane, stando a quanto ricostruito dai carabinieri che sono sopraggiunti nella loro abitazione di Alseno chiamati dai vicini, si sarebbe ribellata, dando vita a un diverbio molto acceso, proprio sotto gli occhi dei figli.

Non c’è stata alcuna forma di violenza, ma solo un pesante alterco, pare scatenato dal rifiuto della donna di indossare il tradizionale velo islamico sul volto. Da qui, l’ira del marito, che le ha rinfacciato anche altri comportamenti “troppo occidentali”.

L’arrivo dei carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola ha riportato la calma, ma la coppia è stata invitata ad andare in caserma, proprio a Fiorenzuola, per parlare anche con il comandante di Stazione.