Gropparello, associazioni e attività si prendono cura del defibrillatore della scuola

Associazioni e imprenditori insieme per un dono che ha il sapore di vita. Un gesto prezioso nei confronti di chi ogni giorno si presenta nel comprensorio scolastico di Gropparello. Un gesto rivolto a bambini e adulti per nulla scontato. Grazie a Pro loco giovani Gropparello, Nuova Pro loco Gusano, Filodrammatica Val Vezzeno e ai proprietari dell’Antica trattoria del Cacciatore di Gusano e della trattoria Val Vezzeno sono infatti state sostituite le placche pediatriche e le batterie del defibrillatore installato all’interno della scuola del paese.

“Siamo grati a questa ennesima dimostrazione d’affetto e di attenzione nei confronti del personale e dei nostri giovani studenti” il commento della Dirigente scolastica Roberta Gulieri. Non fa più notizia ormai, ma è l’ennesima riconferma di quanto sia valevole l’ecosistema del volontariato nel territorio comunale di Gropparello. Associazioni che hanno la forza e la volontà di collaborare e interagire con figure imprenditoriali, attività e amministrazione comunale a favore della propria comunità. “Non ci stancheremo mai di ringraziare gli uomini e le donne che fanno parte delle realtà associative locali” le parole del sindaco Armando Piazza. La comitiva solidale ha acquistato placche e batterie per un valore complessivo di circa 600 euro. “Un piccolo gesto nei confronti di un presidio fondamentale per il nostro territorio – spiega il presidente della Nuova Pro loco Gusano Fiorenzo Gandolfi -. Oltre a questa donazione, ci impegneremo anche in futuro a garantire la manutenzione preventiva del defibrillatore”. “Sentiamo quotidianamente la vicinanza di associazioni e residenti – conclude Gulieri -. Il supporto della comunità è un pilastro importante nel processo educativo rivolto ai più giovani”.