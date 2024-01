Alseno ha attivato il Telesoccorso: è gratis per anziani soli e fragili

Per i cittadini residenti nel territorio comunale di Alseno che intendono beneficiare del servizio di Telesoccorso, c’è tempo fino al 31 gennaio 2024 per inoltrare l’apposita domanda.

Il servizio viene erogato dal Comune di Alseno ai cittadini che ne fanno richiesta, mediante affidamento ad un fornitore con esperienza e competenza nell’ambito dell’emergenza sanitaria e sociale e viene fornito a titolo gratuito all’utente beneficiario, per il periodo di un anno dalla data di consegna dell’apparecchio.

Scaduto tale termine, Comune di Alseno rientra in possesso dell’apparecchio per destinarlo ai nuovi beneficiari individuati tramite graduatoria aggiornata. Il fatto di avere già fruito del servizio non preclude la possibilità di continuare a beneficiare del Telesoccorso comunale, ma occorre inoltrare una nuova domanda.

Si tratta di un servizio per persone che a causa di condizioni sociali o sanitarie, non possono provvedere in modo continuativo e autonomamente alle emergenze: persone anziane che vivono sole; persone anziane che vivono o con altri familiari con un livello di autosufficienza del nucleo familiare tale da non assicurare una risposta autonoma alle emergenze sociali e sanitarie. Possono utilizzare il servizio anche altre fasce di popolazione (disabili e persone ad alto rischio sanitario).

