Borghetto, camion esce di strada e si ribalta. Trasportava animali

Trasportava animali il camion che, per cause da chiarire, si è ribaltato nella mattinata di lunedì 8 gennaio nei pressi di Borghetto, sulla strada per Cortemaggiore. Le due persone a bordo del mezzo fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze dall’incidente, una è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco che hanno liberato gli animali rimasti intrappolati nel mezzo ribaltato. Alcuni maiali purtroppo sono morti. Intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia locale e la polizia stradale. Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico.