Recupero area ex Acna, via al progetto: “Verde pubblico e parcheggio per camper”

Riqualificare (finalmente) l’area ex Acna di via Tramello. Questo l’obiettivo del Comune di Piacenza che ha pubblicato il bando di gara per il progetto di fattibilità e per quello esecutivo più la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di attuazione, in altre parole per il pacchetto di servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti l’intervento di risanamento ambientale dei 36.500 metri quadrati che fino agli anni Ottanta erano sede di una fabbrica chimica per la produzione di coloranti per l’industria tessile.

Un appalto, quello di progettazione, del valore di 320mila euro (Iva inclusa). L’intervento nell’ex Acna rientra nel programma di rigenerazione dei cosiddetti “siti orfani”, luoghi ambientalmente compromessi i cui proprietari non sono, per ragioni diverse, nelle condizioni di procedere alla bonifica, ragion per cui interviene lo Stato. Di 9 milioni lo stanziamento che lo Stato, tramite le risorse del Pnrr, ha destinato alla bonifica dell’area. Si tratta, complessivamente, di un intervento di analisi del rischio, di un piano di caratterizzazione, della progettazione ed esecuzione della bonifica della falda con asportazione del rifiuto interrato e decontaminazione al 100% del suolo contaminato.

Sulla carta, dunque, entro due anni e tre mesi l’ex Acna verrebbe restituita bonificata alla città, per essere destinata, in base alle indicazioni emerse dal Comune negli ultimi mesi, parte a verde pubblico e parte a parcheggi a servizio dell’area nord occidentale della città e in particolare del polo ospedaliero di via Taverna, che rimarrà operativo ancora vari anni prima della programmata realizzazione del nuovo ospedale in area periferica. Più di recente dal sindaco Katia Tarasconi è arrivata una programmazione aggiuntiva, quella di ricavare nel lotto di via Tramello pure un’area sosta per i camper.