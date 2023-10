Riqualificato il cimitero di Fiorenzuola: finanziamento pari a 362mila euro

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione all’interno del cimitero di

Fiorenzuola. L’intervento, il cui progetto è stato redatto dall’Architetto Linda Gobbi e approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, ha interessato principalmente cinque aree all’interno del cimitero del capoluogo comunale: la cappella situata sul lato sinistro del camposanto, di cui gli intonaci della volta e dell’abside risultavano in stato ammalorato, in particolare a causa di infiltrazioni di acque piovane dalla copertura; l’area ex-infanti – in stato di degrado sia nei suoi elementi costruttivi che per lo stato del terreno e la vegetazione incolta – recuperata per la futura destinazione a campo di inumazioni di cittadini professanti altre religioni; il muro di recinzione e i muri di alcune cappelle, per cui è stato effettuato il risanamento delle zone ammalorate mediante il ripristino dell’intonaco e della tinteggiatura, e la posa di una nuova pavimentazione in autobloccanti e cordoli su alcuni vialetti

attualmente in cemento e asfalto. Sul muro di cinta perimetrale si sono rese inoltre

necessarie anche opere di lattoneria finalizzate ad evitare problemi di infiltrazioni

d’acqua che, anche in questo caso, hanno interessato nel tempo la muratura,

peggiorandone le condizioni.

“Siamo particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo significativo intervento presso il cimitero cittadino – hanno spiegato il sindaco Romeo Gandolfi e l’assessore comunale ai lavori pubblici, Massimiliano Morganti -. “Si tratta di un’opera che abbiamo sempre ritenuto essenziale all’interno del nostro piano di lavori pubblici, per garantire il mantenimento in condizioni ottimali di un’architettura di valore

storico, artistico e identitario per la comunità fiorenzuolana”. L’intervento, finanziato esclusivamente dal Comune, ha comportato una spesa complessiva di 362 mila euro.