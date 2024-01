Carpaneto, più cani nell’ex campo da rugby: “Palestra per sport e ricerca scomparsi”

Andrea Foroni, oltre che volontario del Gruppo Vega, associazione di Protezione civile dell’Unione Valnure-Valchero, è vicepresidente della Team Sporty Dogs (iscritta al Coni) che allena e addestra cani nella propria sede, il centro cinofilo di via Giuseppe Panni a Carpaneto. Lì si trova un’ampia area verde (ex campo di rugby) per decenni abbandonata a se stessa, che nell’agosto 2023 è stata presa in mano dall’associazione sportiva (quale occupazione di suolo pubblico concessa dal Comune) e completamente riqualificata a proprie spese. Il gruppo è passato dai sei componenti che lo hanno fondato nel 2022 ai 90 tesserati in due anni, conta 5 tecnici istruttori, riconosciuti dal Centro sportivo educativo nazionale (Csen) e dall’Organizzazione per l’educazione allo sport (Opes), enti a cui la Team Sporty Dogs è affiliata. Ogni istruttore ha una propria attività lavorativa principale, per ciascuno la cinofilia sportiva è una passione, seppur molto impegnativa.

L’ARTICOLO COMPLETO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ