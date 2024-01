Dall’Argentina arriva a Borgonovo per ripercorre le orme del nonno Arlindo

In viaggio dall’Argentina a Borgonovo sulle tracce del nonno. Ha fatto tappa anche a Borgonovo Thaisa Bestetti, 43enne partita dall’Argentina per ripercorrere a ritroso le orme del nonno, Arlindo Bestetti, figlio di emigrati italiani, scomparso a 92 anni nel 2002 nello Stato di San Paolo in Argentina. Nel 1944 venne inviato con l’esercito alleato in Italia, durante il secondo conflitto mondiale, per mesi Arlindo soggiornò anche in Val Tidone, più precisamente tra Borgonovo e Pianello. Per questo motivo, la nipote si è messa in viaggio per riannodare i fili della storia dell’amato nonno. In Comune a Borgonovo è stata ricevuta da una delegazione guidata dal sindaco Monica Patelli. “Thaisa – dice Patelli – ci ha mostrato l’album di foto che il nonno Arlindo aveva conservato”. Gli scatti in bianco e nero documentano la Borgonovo del tempo. Tra le varie tappe della visita c’è stato anche l’ex convento dei frati minori, raccontato e descritto direttamente da Arlindo alla nipote.