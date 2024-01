Frontale tra due auto a Bellaria di Rivalta: un veicolo nel canale, due feriti

Sono ancora da chiarire le cause del violento incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in località Bellaria di Rivalta, tra Casaliggio e Gazzola. Due auto provenienti da direzione opposte si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 7 di Agazzano. In seguito all’impatto uno dei due veicoli è precipitato nel canale che costeggia la carreggiata. Feriti entrambi i conducenti: per loro è stato necessario il trasporto in ospedale, anche se fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre all’eliambulanza proveniente in via precauzionale dall’ospedale di Parma, anche un’ambulanza del 118, l’Automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Agazzano per i rilievi. Pesanti i disagi alla circolazione.