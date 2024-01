Fuochi d’artificio in piena notte a Piacenza e un’auto che sfreccia. Indagini in corso

Uno “spettacolo” pirotecnico è andato in scena nella notte nel parcheggio dell’Esselunga di via Manfredi a Piacenza: razzi e giochi pirotecnici erano però probabilmente solo la “cornice” per l’esibizione di un improvvisato “pilota” che alla guida di un’auto sportiva fra botti e fumogeni colorati ha compiuto derapate, accelerate, sgommate varie e spericolate manovre, attirando l’attenzione di un assonnato pubblico che si è affacciato alle finestre. I più hanno riferito di una Lamborghini, qualcuno di una Ferrari. I lampi di luce e il fumo non hanno consentito concordanti testimonianze. E’ accaduto poco prima dell’una della notte fra giovedì e venerdì. Il pilota dell’auto sportiva, poco prima dell’arrivo dei carabinieri, si è allontanato a tutta velocità lungo via Manfredi. Sul posto è accorsa una pattuglia del Radiomobile che ha trovato petardi e giochi pirici ancora fumanti e in via precauzionale sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i contenitori delle polveri piriche.

Per un paio d’ore è tornata la calma su via Manfredi. Alle 3 è andato in scena il secondo “atto” dello spettacolo con nuovi botti e nuove esibizioni, ma questa vota non abbiamo testimonianze della comparsa della Lamborghini. Accertamenti sono in corso per risalire ai responsabili dell’accaduto.