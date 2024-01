Via Bixio, ripulita dal Comune area degradata. Intervento da 169mila euro

Da anni era un inno al degrado: cumuli di rifiuti, sporcizia, carcasse d’auto abbandonate, edifici fatiscenti e occupati abusivamente da clandestini o persone senza fissa dimora. Ci ha messo tre mesi il Comune a ripulire e ridare dignità a uno degli scorci più compromessi della città. Si tratta di un’area di circa 2500 metri quadrati in via Nino Bixio, di proprietà della società immobiliare Elettra Due, situata al di sotto del cavalcavia dell’autostrada A21, più volte finita al centro delle cronache, l’ultima quasi un anno fa quando le fiamme avvolsero una delle catapecchie presenti. Nonostante i diversi solleciti e le svariate ordinanze di sgombero, l’impresa titolare non è mai intervenuta. Così l’ha fatto il Comune, a proprie spese: 169mila euro il costo dell’operazione di pulizia e smaltimento dei rifiuti.

“Per l’ente, di fronte a uno scenario di degrado e abbandono del genere, era un obbligo intervenire. Naturalmente ci rivarremo sulla società proprietaria” ha detto l’assessore all’Ambiente, Serena Groppelli, durante un sopralluogo. “La prospettiva è complessa, ma non nego che ci piacerebbe in futuro riconsegnare alla città un’area rivitalizzata e servita vicina al lungo Po”.

LE FOTO DI MAURO DEL PAPA