Castelletto ripulita dai rifiuti grazie al volontariato. Raccolte 153 bottiglie

Castelletto di Vernasca si ripulisce dai rifiuti grazie all’intervento di due volontari della Pro Loco attiva nella frazione. Sono state tolte dai lati della strada 153 bottiglie di vetro, bottigliette di plastica e cartoni.

Il presidente della Pro Loco Maurizio Galvani assieme al volontario Vinicius Conrado, armati di trattore, nella giornata di martedì 16 hanno ripulito dai rifiuti un tratto di strada lungo tre chilometri della provinciale 72. Insieme, sono partiti da Bivio delle Bratte e sono arrivati fino allo svincolo dell’antica chiesa di Sant’Andrea di Castelletto, ripulendo dai rifiuti la strada su entrambi i lati.

La non curanza per le regole ecologiche continua, così come prosegue la buona volontà dei volontari della Pro loco nel ripulire la strada dai rifiuti.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ