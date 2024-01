Giardini Sonori, il Comune cerca partner tra gli enti del terzo settore per la gestione

E’ online, con evidenza anche nella home page del sito www.comune.piacenza.it, l’avviso pubblico – rivolto ai soggetti iscritti al Registro unico del Terzo Settore – per la ricerca di partner per la co-progettazione delle attività e della gestione operativa del Centro Musica “Giardini Sonori”, al civico 41 di Stradone Farnese, nel complesso della ex caserma Cantore. Oltre a mettere a disposizione gli spazi, costituiti da due sale prove attrezzate, una sala prove/ripresa dotata di cabina di regia per le produzioni musicali e una sala con palco per le esibizioni, il Comune di Piacenza si farà carico delle spese relative alle utenze, sino a un totale di 10mila euro annui.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro le ore 12 del 12 febbraio. Il soggetto o la rete selezionati svilupperanno, nei tavoli di co-progettazione con il Servizio Piacenza Giovani, il progetto di gestione del Centro Musica, che avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo per un successivo biennio.

“Si conferma – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi – l’impegno di questa amministrazione per la valorizzazione della musica in città quale patrimonio culturale, formativo ed elemento di aggregazione sociale, in un percorso specifico e partecipato di cui Giardini Sonori deve continuare a rappresentare un punto di riferimento importante. Le risorse investite in tal senso, con l’assunzione dei costi delle utenze da parte del Comune proprio per rendere più sostenibile la gestione della struttura anche dal punto di vista economico, ne sono ulteriore evidenza. Abbiamo individuato nelle realtà del Terzo Settore, chiamate a proporsi singolarmente o in sinergia, il soggetto più idoneo anche a garantire il collegamento con il mondo giovanile e scolastico con l’obiettivo di rafforzare sempre di più, anche in ambito musicale, il collegamento e la partecipazione del territorio oltre alla creazione di una filiera della formazione e della produzione musicale piacentina”.

L’avviso pubblico esplicita, a questo proposito, che il Centro Musica dovrà “collocarsi, come luogo significativo, nella rete delle risorse culturali ed educative della città di Piacenza, caratterizzandosi come punto di incontro e di raccolta della musica giovanile, creando un contesto di scambio tra giovani, promuovendone i talenti e valorizzando le esperienze professionali”. A titolo di cofinanziamento, al partner individuato per la gestione sarà richiesto di corrispondere al Comune un canone annuo di 1000 euro e di garantire un investimento complessivo per la durata della gestione di almeno 8000 euro per l’adeguamento della struttura o delle attrezzature tecniche, anche per consentire la realizzazione di laboratori o attività formative.

Le manifestazioni di interesse – complete di tutti gli allegati come specificato sul sito web comunale – potranno essere consegnate a mano, entro il termine del 12 febbraio, presso gli Sportelli Quic di viale Beverora, inviate tramite Pec (da casella certificata) all’indirizzo protocollo. [email protected], o spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza, via Beverora 59. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a [email protected] o ai seguenti numeri: 0523-492516/2004/2606. Agli stessi recapiti dovrà essere concordato il sopralluogo obbligatorio degli spazi nella ex caserma Cantore.