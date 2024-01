Scontro al bivio per Ottavello tra Gossolengo e Rivergaro, auto ribaltata nel canale

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi lungo la Provinciale 28 tra Gossolengo e Rivergaro. Stando alle prime informazioni raccolte, al bivio per Ottavello – per cause ancora da accertare – due auto (un’utilitaria e e un fuoristrada) si sono scontrati. In seguito all’impatto il fuoristrada si è ribaltato nel canale che costeggia la carreggiata. Sul posto, oltre alla polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta per i rilievi, anche una squadra di vigili del fuoco provenienti da Piacenza, l’autoinfermieristica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Agazzano e un mezzo della Pubblica Assistenza Valnure proveniente da Rivergaro. Nessuno dei due conducenti è rimasto ferito.