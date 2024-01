In un villaggio marocchino 700 bambini tornano a scuola grazie agli aiuti piacentini

I 690 alunni delle scuole di Douar Zaovia, villaggio a un paio d’ore da Marrakech colpito dal terremoto dello scorso 9 settembre, sono tornati nelle aule grazie agli aiuti arrivati da Piacenza. Ieri mattina sono stati inaugurati i locali rimessi in sesto, dai quali sono scomparse crepe e danni provocati dal sisma. I lavori sono stati terminati a tempo di record, in un paio di mesi. Molto prima di quanto si pensava, visto che l’obiettivo iniziale era di sistemare le aule per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Durante una semplice cerimonia è stato mostrato uno striscione che riporta i nomi di tutte le realtà piacentine che hanno contribuito a racimolare i 30mila euro inviati ai terremotati in tre villaggi marocchini. Capofila è l’associazione Generazioni italo-marocchine, che è scesa in campo insieme alla Comunità islamica di Piacenza, alla quale fa capo la moschea sulla Caorsana, Gualapack, la cooperativa San Martino e la Cgil. Sullo striscione c’è anche il nome di Libertà, che grazie alla generosità dei suoi lettori, ha raccolto 8mila euro.