“Al Capitolo oltre 50 bus fuori servizio tra le abitazioni in un solo giorno, serve un divieto”

“Oltre 50 autobus tra le case nell’arco di un solo giorno”. Alla fine – esasperati – alcuni residenti del Capitolo, frazione alle porte di Piacenza, si sono messi alla finestra e hanno contato, uno ad uno, i pullman in transito sotto le loro abitazioni, in via del Capitolo, nei pressi di strada Caorsana. Il loro bilancio, comunicato dall’associazione “Amici del Capitolo”, sembra impetuoso: esattamente 52 passaggi di mezzi con la scritta “Fuori servizio”, in direzione del vicino deposito del trasporto pubblico locale. “Troppi”, secondo il gruppo di cittadini.

Così l’associazione torna a chiedere una “stretta” contro questa abitudine particolarmente sofferta nella frazione. “Il continuo transito degli autobus fuori servizio tra le nostre case in via del Capitolo – si legge in una nota – rappresenta una situazione problematica. In certi casi, purtroppo, i pullman restano persino posteggiati lungo la strada, con il motore acceso, mentre gli autisti si prendono una pausa caffè al bar”. Senza dimenticare la viabilità in tilt al mattino, sempre in via del Capitolo: “Prima delle sette la sosta selvaggia dei furgoni impedisce il libero passaggio dei bus, che quindi suonano il clacson e disturbano i residenti. Non si può andare avanti così”.

L’associazione rimarca che “la polizia locale fa il suo dovere ed è presente”, ma l’amministrazione comunale dovrebbe “intervenire con un divieto di transito ai pullman fuori servizio, ad esclusione ovviamente delle linee 19 e 3/7 durante i regolari turni di trasporto pubblico”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: