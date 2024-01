Quarto furto di trattori, colpita un’azienda agricola di Cadeo. Cresce l’allarme

Un’altra azienda agricola è finita nel mirino dei ladri. A Cadeo, è stato rubato un Massey Ferguson 4325. “Non era una macchina nuovissima ma il suo lavoro lo faceva. Ora significa prendere un trattore nuovo e affrontare quindi una spesa tra i 60 e i 70mila euro”, spiega la famiglia Rigolli. Il colpo è stato messo a segno presumibilmente l’altra notte.

“Sono rimasto in azienda fino a mezzanotte e non ho notato nulla di sospetto. Alle 2 sarebbe poi arrivato un nostro dipendente. Ci hanno controllato. Chi colpisce ci studia, conosce i nostri orari. Sono colpi pianificati”, continuano i Rigolli.

Sono proprio gli imprenditori agricoli dell’azienda San Salvatore ha rendere conto che un altro tentativo di furto è stato sventato a Mucinasso. “Ci è stato riferito, che in quel caso sono stati proprio i proprietari a sorprendere i ladri e ad inseguirli. Al volante della propria auto, ben più veloce di un trattore, sono riusciti a raggiungere i ladri costringendoli ad abbandonare il motore”.

Per agricoltori ed allevatore intanto la situazione sta diventando sempre più difficile.

“In questo momento, siamo bersagliati – conclude la famiglia Rigolli. Se ne sentono troppi. E’ come se gli autori di questi furti cercassero di accaparrarsi più materiale possibile nel minor tempo possibile. Ma se non c’è qualcuno che ci tutela, prima o poi c’è chi si arrangerà all’americana: ognuno farà da sé. Servono pene certe, fino a quando chi ruba non avrà conseguenze serie, non si risolverà la situazione”.