A Caorso le indennità della giunta sono state destinate a studenti meritevoli

L’amministrazione comunale di Caorso ha premiato 19 studenti meritevoli. L’incremento di indennità di sindaco, vicesindaco e assessori è stato trasformato in un contributo, del valore complessivo di 8.549 euro, da distribuire a chi si è contraddistinto per meriti scolastici.

Lorenzo Cremonesi e Cecilia Rastelli si sono laureati lo scorso anno a pieni voti, ricevendo ciascuno 881,52 euro. Chiara Cantarelli è la sola diplomata, nel 2023, a punteggio pieno a cui sono stati assegnati 681,52 euro. Gli altri sedici (ciascuno riceve un contributo di 381,52 euro), sono coloro che hanno frequentato la scuola secondaria di secondo grado e sono stati promossi (la scorsa estate), senza sospensione di giudizio, con una votazione media complessiva non inferiore a 8.5/10 (esclusi i voti conseguiti in condotta e in religione): Francesca Del Sante, Carlotta Granata, Alessia Ghidelli, Gianluca Ghezzi, Giulia Capannini, Sofia Cavagna, Giacomo Zanetti, Pietro Maloberti, Nicole Battistotti, Nicole Cattadori, Elisabetta Chiesa, Francesco Ghioni, Riccardo Fietta, Martina Gioia Ghidelli, Gabriele Carraglia e Matilde Bricchi.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare, alla presenza del sindaco Roberta Battaglia e delle famiglie.

L’ARTICOLO COMPLETO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ