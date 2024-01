Oltre 1.200 piacentini con la celiachia. Futuri cuochi a lezione nella scuola dedicata

Pane, pasta, pizza, molti dolci. Per chi è celiaco – e a Piacenza sono 1.273 – sono sogni proibiti, o quasi. Per renderli realtà una ventina di studenti dello Ial, che frequentano il percorso di formazione per diventare operatori della ristorazione, hanno fatto una full immersion in una “Scuola di celiachia”. La responsabilità è di Aic “Associazione Italiana Celiachia”.

Ieri nella sede dello Ial di Piacenza, diciassette ragazzi hanno seguito prima una lezione teorica con la dietista Monica Maj che rappresenta il Sian, ossia il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Sanità Pubblica, mentre al pomeriggio hanno realizzato, con la chef e food blogger Ilaria Bertinelli, una focaccia senza glutine, un pane e i tortelli di erbette chiaramente senza glutine.

“Da anni nei nostri percorsi formativi ci occupiamo anche di celiachia grazie a una maître, Chiara Magri, che opera da noi e ha un locale certificato Aic da più di vent’anni – spiega Paola Trespidi, responsabile di sede Piacenza e Parma di Ial Emilia Romagna – è però la prima volta che rispondiamo alla sollecitazione arrivata da Aic per offrire l’opportunità di questa formazione aggiuntiva e curriculare che garantisce ai nostri studenti una certificazione apposita”.

A intervenire, nel corso della giornata, è stata anche la vicepresidente regionale di Aic Maria Pia Rivetti. Per informazioni su Aic è possibile telefonare al numero 3385498390.