“Ho 83 anni, dormo in auto con mio figlio”. Rifiutato un alloggio dal Comune

Lei ha 83 anni, lui ne ha 59. Benita Fornari e suo figlio dormono in auto da alcuni mesi tra le strade di Piacenza. “Da quando – raccontano – siamo stati sfrattati da una casa in affitto in via Tansini”. Da quel momento, per una situazione di difficoltà e disagio, il loro “tetto” è una Ford scura. L’assessore al welfare Nicoletta Corvi fa sapere che i servizi sociali hanno proceduto a prendere in carico la situazione di Benita e suo figlio, individuando e proponendo anche un alloggio di emergenza temporanea. La soluzione, però, è stata rifiutata dal nucleo.

I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.