Comunità solare di Cadeo: 14esimo posto nella Solar Champions League nazionale

La comunità solare di Cadeo, dopo solo 7 mesi di vita, raggiunge il 14esimo posto nella Solar Champions League nazionale a cui hanno partecipato 28 gruppi. La competizione è stata avviata per promuovere l’autoconsumo collettivo e la transizione verso una società a energia pulita. La classifica si scala accumulando punti tale per cui: più energia solare utilizzi, più punti guadagni. Un risultato significativo che si associa ai vantaggi che gli otto aderenti alla comunità solare di Cadeo stanno registrando: ossia una media di risparmio nella bolletta bimestrale che varia dal 12 per cento al 26 per cento per i prosumer e dal 22 per cento al 33 per cento per i consumer.

Il comportamento virtuoso di chi aderisce alla comunità solare viene riconosciuto con due modalità diverse: scalando l’importo del premio dal totale della spesa addebitata in bolletta, nel caso di un gestore convenzionato, o l’emissione di buoni spesa/coupon. A credere nell’iniziativa e nel gruppo degli otto cittadini di Cadeo è anche Gas Sales Energia, divenuto sponsor ufficiale della comunità solare: chi aderirà al progetto potrà beneficiare di tariffe agevolate applicate dal fornitore alsenese.

“L’obiettivo – dicono Elisabetta Chiappini, Daniela Rossi e Stefania Menta, promotrici della comunità sola e referenti del comitato ‘Parco agricolo tre torrenti’ – è di trasformare Cadeo in un comune solare in cui l’autoproduzione e la condivisione dell’energia solare rappresentino la quotidianità, incentivando la realizzazione di altri impianti fotovoltaici sui tetti di abitazioni private ma anche, e soprattutto, di capannoni di realtà produttive o di aziende agricole”. Per informazioni si può scrivere: [email protected] o [email protected]