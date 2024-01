La radiografia della sanità piacentina nel forum di Libertà con la dg Bardasi

Da una prima valutazione sull’avvio dei Centri assistenza e urgenza, i cosiddetti Cau, all’impegno per affrontare le criticità di organico degli anestesisti, ai dati sui tempi delle visite e degli interventi chirurgici.

Ne ha parlato Paola Bardasi, direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, in un forum svoltosi oggi a “Libertà”: un ampio servizio ne riferirà i contenuti sul giornale di oggi. Sui Cau in particolare Bardasi ha detto che sono stati essenziali in queste settimane per evitare che il Pronto soccorso “andasse a fondo”, parole sue, per il sommarsi di ondata influenzale, casi di Covid e affezioni polmonari tra i bambini. Nel forum è emerso il dato di una forte emigrazione fuori regione di pazienti bisognosi di interventi di ortopedia: uno su tre va in Lombardia. Di qui il progetto di rilanciare il polo ortopedico di Castelsangiovanni con un accordo con l’Istituto Rizzoli di Bologna. Altro dato significativo: con una squadra di radiologia rafforzata, le radiografie risultano numericamente in calo, ed è uno dei dati che evidenziano il crescente ricorso dei pazienti a prestazioni private.

