L’espositore rapinato è stato anche aggredito. Bottino di migliaia di euro

L’espositore aggredito e rapinato da una banda di malfattori sabato pomeriggio a Piacenza Expo ha cercato di resistere ad uno dei banditi e ne è seguita una colluttazione. Il fatto era avvenuto sabato, nel frattempo sono emersi nuovi dettagli. Il malvivente che ha aggredito l’espositore, alla fine è riuscito ad avere la meglio ed ha strappato di mano alla vittima una scatola contenente numerose monete d’oro. Il valore delle monete d’oro d’epoca e da collezione ammonta a diverse decine di migliaia di euro. La vittima, un piemontese arrivato a Piacenza nel fine settimana per partecipare all’esposizione filatelica e numismatica. Un’esposizione divenuta ormai una tradizione e giunta alla sua 41esima edizione. La banda di rapinatori si è coordinata in modo organizzato. In passato non si era registrato un episodio del genere.

L’ARTICOLO COMPLETO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ