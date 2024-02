Violenta rapina sul Corso: tabaccaio colpito al volto, due giovani fermati

Momenti di grande paura poco prima delle 19.30 in Corso Vittorio Emanuele, a Piacenza, per un violento tentativo di rapina ai danni di una tabaccheria.

A quanto pare, un gruppo di almeno tre giovani è entrato nell’esercizio commerciale e ha provato a uscire senza pagare alcuni prodotti. Il negoziante ha fermato uno di questi ragazzi, che ha reagito colpendolo con un pugno in pieno volto, provocandogli una profonda ferita.

I passanti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno chiamato la polizia, che è giunta immediatamente sul posto, riuscendo a fermare due componenti del gruppo: pare si tratti di stranieri, uno minorenne e uno poco più che maggiorenne. Sono stati portati in questura.

Il tabaccaio è stato portato in ambulanza al pronto soccorso.