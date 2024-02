Il piccolo Francesco realizza un sogno: in campo con i campioni in Juventus-Empoli

Le telecamere di Dazn lo inquadrano mentre tiene per mano Elia Caprile, il numero 25 dell’Empoli, il portiere della squadra toscana. Il bambino, in divisa bianco nera, che lo accompagna in campo, all’Allianz Stadium di Torino, è Francesco Busi, 10 anni, di Roveleto di Cadeo. Se è riuscito a partecipare all’iniziativa “Bimbi in campo” lo deve a papà Fabio, che da buon tifoso juventino, ha regalato al figlio la Junior Black&White Membership.

La “fortuna” ha fatto il resto. Pochi giorni fa, a papà Fabio arriva una telefonata: il figlio Francesco è stato selezionato tra i 22 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che entreranno sul rettangolo di gioco al momento di presentazione delle formazioni che disputeranno la partita Juventus-Empoli.

Una grande emozione per tutta la famiglia, un’esperienza che rimarrà memorabile, anche per chi, come mamma Barbara, ha vissuto il momento da casa, seguono la diretta televisiva.