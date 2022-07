Gol sfiorato da centrocampo e grande prestazione di Nicolò Fagioli con la Juventus

La scorsa notte è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus con la prima partita della tournée americana che vedrà i bianconeri affrontare nei prossimi giorni il Barcellona e il Real Madrid, amichevoli dal sapore di Champions League.

Ieri notte la vecchia signora è scesa in campo all’Allegiant stadium di Las Vegas contro il Chivas di Guadalajara, squadra che milita nella massima serie del campionato messicano di calcio. Oltre trentamila spettatori hanno ammirato le prodezze tecniche dei nuovi acquisti Pogba e Di Maria – schierati dal primo minuto da Massimiliano Allegri – ma non solo, perché anche il giovane talento piacentino Nicolò Fagioli ha brillato nella calda notte di Las Vegas. La mezzala – che l’hanno scorso ha disputato un’ottima stagione in serie B con la Cremonese – ha giocato dal primo minuto in un centrocampo a tre completato da Locatelli (vertice basso) e il numero dieci Paul Pogba.

Fagioli, prima di dare il cambio al 46′ a Rovella, è stato tra i protagonisti della prima frazione di gara. Qualità nel tocco di palla, passaggi precisi e diverse triangolazioni andate a segno con Pogba, Di Maria e Da Graca, attaccante che ha sbloccato il match al decimo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Fagioli, oltre alla prestazione positiva, ha fatto saltare in piedi tutto lo stadio con un tiro di prima intenzione da centrocampo che ha sfiorato la traversa.

L’espressione di mister Allegri mentre riguarda il replay dice tutto sulla giocata della mezzala piacentina. Il futuro di Fagioli però non è del tutto chiaro anche se sembra ci siano stati passi in avanti con la dirigenza bianconera per un eventuale prolungamento del contratto, in scadenza nel 2023. L’amichevole con la formazione messicana si è conclusa con il risultato di 2-0 grazie al gol di Compagnon.