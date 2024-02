Morfasso, dalle associazioni donati alla scuola strumenti musicali per 2mila euro

Le associazioni locali di Morfasso, che comprendono cinque Pro loco, Alpini, Avis, pubblica assistenza e alcuni privati, hanno donato strumenti musicali alla scuola del paese per un valore di 2mila euro.

Sabato 10 febbraio, l’amministrazione comunale ha organizzato l’inaugurazione di queste nuove strumentazioni, che andranno ad allestire l’aula di musica della scuola. La donazione comprende due pianole elettriche con il supporto, uno xilofono glockenspiel, quattro maracas, quattro tamburelli e due chitarre classiche.

Oltre agli strumenti, la donazione include anche un impianto audio completo di diffusore e mixer, uno stand per la cassa, un microfono e cinque tablet.

Nella stessa occasione, ci sarà anche una cerimonia durante la quale verranno consegnati agli studenti i diplomi di merito e verrà poi ufficialmente inaugurata anche la nuova centrale termica a pellet finanziata dalla regione per 200mila euro, che alimenterà l’intera struttura scolastica.