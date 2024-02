Incidente a Statto di Travo, perde il controllo ed esce fuori strada: due feriti

Incidente stradale a Statto, nel comune di Travo. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Il conducente ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro il bordo in terra della carregiata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Pubblica assistenza Val Trebbia e della Pubblica Val Nure. L’uomo al volante e il passeggero che era con lui sono stati trasportati all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza in condizioni serie. Non sono in pericolo di vita.