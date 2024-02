A Piacenza Expo trent’anni di storia delle due ruote: inaugurata “Moto Expo”

Pilotata dall’inconfondibile voce di Max Temporali, ex pilota e storico commentatore televisivo per il mondiale Superbike, ha preso il via oggi, venerdì 10 febbraio, a Piacenza Expo “Due tempi bei tempi & Youngtimer Moto Expo Piacenza”, evento espositivo dedicato alle iconiche moto sportive e da competizione degli anni 80-90 e 2000.

Un affollato taglio del nastro con il presidente della società fieristica Giuseppe Cavalli, il numero uno del club “Due tempi bei tempi” Franco Boscarato, l’assessore al commercio Simone Fornasari, il questore Ivo Morelli, il comandante provinciale dei Carabinieri Pierantonio Breda, il presidente dell’Aci Michele Rosato e numerosi appassionati delle due ruote a motore, che per tutta la giornata hanno affollato il Padiglione 1 di Piacenza Expo, sede della rassegna fieristica.

Circa quattrocento i modelli esposti dagli oltre sessanta espositori presenti, tante moto in gran parte provenienti da collezioni private, di marche e modelli che hanno fatto la storia del motociclismo, oltre ad alcuni prototipi esclusivi di MotoGP e Superbike. Un menù vario e ricco che gli appassionati presenti nella giornata inaugurale hanno dimostrato di apprezzare. Tra i tanti stand allestiti anche quello della polizia stradale, con l’inconfondibile Lamborghini Huracan, e quello dei Carabinieri presenti con una Gazzella del Radiomobile e una Ducati Multistrada da 160 cv.

Moto Expo Piacenza proseguirà anche domenica 11 febbraio con orario continuato dalle 9.30 alle 18, per la sua seconda giornata che vedrà tra i vari ospiti anche Pier Francesco Chili, pilota del Motomondiale e di Superbike che, insieme a Temporali, sarà protagonista sul grande palcoscenico allestito tra gli stand per raccontare la sua storia sportiva ricca di successi ma anche di inedite curiosità.