Furto nella “piccola Olanda” di Piacenza: rubato il quad da azienda agricola di Muradolo

L’azienda agricola Cascina Gina è stata vittima di un furto, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio. L’area rurale di Muradolo di Caorso, ribattezzata la “piccola Olanda piacentina” per le sue coltivazioni di tulipani e narcisi in primavera, è stata saccheggiata. Chi ha agito, indisturbato, è riuscito a sottrarre il quad aziendale, prezioso strumento di lavoro.

Il quadriciclo fuoristrada era utilizzato per il trasporto di materiali e prodotti per garantire lo svolgimento delle attività laboratoriali pensate per bambini. Ma era anche un elemento scenografico che fungeva da attrazione per i piccoli praticanti alle iniziative ludico educative promosse dai titolarità fratelli Giuseppe ed Elisabetta Merli.