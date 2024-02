Rischio erosione ai piloni del ponte Paladini: sopralluogo nella zona di Mamago

Se a Gossolengo, nel fiume Trebbia, le ruspe e i camion non si fermano per cercare di mettere al riparo la sponda destra dal pericolo di erosioni che hanno già fatto parecchi danni, qualche chilometro più a valle – sulla sponda opposta – la situazione non va meglio: così, anche da Gragnano arriva ora la richiesta di un intervento per evitare che il fiume vada a “mangiare” progressivamente i campi della zona.

L’occasione è stato un sopralluogo nella zona gragnanese più toccata dal fenomeno naturale, che si è aggravato a furia di piene degli anni scorsi. La sindaca Patrizia Calza – su una richiesta avanzata già diverse settimane fa agli enti competenti – ha accompagnato nella zona di Mamago e in quella appena a monte del ponte Paladini i tecnici di Aipo e quelli della Provincia. La preoccupazione non è legata soltanto alla progressiva erosione dei terreni ma anche alle infrastrutture della zona: c’è il timore che le erosioni possano minare in prospettiva i piloni e le spalle del ponte Paladini, a cavallo col comune di Piacenza, e l’accesso alla pista ciclabile.