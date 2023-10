Apprensione tra Rivergaro e Perino: “La piena ci riporta all’alluvione del 2015”

Attimi di paura e apprensione di fronte alla forza impetuosa dell’acqua. A Rivergaro il Trebbia ha mostrato i muscoli oggi con l’ondata di maltempo che ha investito il territorio piacentino: temporali, frane e piene. Molte persone si sono trovate sulle rive di Sant’Agata per scrutare il passaggio travolgente del fiume. La soglia di sicurezza idrica è stata oltrepassata per ore, ma il sistema di prevenzione è riuscito ad arginare le criticità. L’allerta meteorologica era preannunciata dal giorno prima, così il Comune di Rivergaro, la protezione civile, la Croce Rossa e la polizia municipale hanno fatto la loro parte per tutelare la cittadinanza. Tre sottopassi pedonali dal centro del paese alle rive sono stati chiusi al transito, con l’installazione di paratie e sacchi di sabbia. Impetuoso anche il passaggio del torrente Perino in val Trebbia. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà