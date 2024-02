Castelvetro approva il bilancio, Granata: “Manovra dolorosa ma necessaria”

La maggioranza consiliare di Castelvetro approva il bilancio previsionale 2024-2026 e gli atti propedeutici alla definizione del documento contabile.

Hanno votato contrari invece i consiglieri all’opposizione: Paolo Targon e Camilla Corbari per “Vivi Castelvetro” e Francesca Albanesi e Maura Gandolfi per “Castelvetro Futura”.

La manovra – La maggioranza guidata dalla sindaca Silvia Granata ha scelto di attuare “una manovra dolorosa ma necessaria” aumentando dello 0,10 per cento l’addizionale comunale all’Irpef che passa così dallo 0,60 per cento allo 0,70 per cento. Aumentando anche i costi dei servizi a domanda individuale: le famiglie sono chiamate a coprirne le spese per il 78.84 per cento, quando prima la copertura era pari al 67,7 per cento. Illustrati anche gli interventi più significativi nel piano delle opere triennali.

L’opera – L’opera che si andrà ad avviare per prima è l’ampliamento del polo dell’infanzia con efficientamento energetico per un valore complessivo di 1.100.000 euro (fondi europei Pnrr). I lavori partiranno durante le vacanze pasquali. Le tre sezioni della materna saranno trasferite nell’edificio delle mensa a servizio della scuola primaria. Gli studenti della primaria dal prossimo aprile pranzeranno in classe.

In tema sicurezza: entrerà in organico un nuovo agente di polizia locale a marzo e sarà acquistato un autovelox (da definire se mobile o fisso).

Prosegue l’attività di recupero crediti. L’evasione Imu in cinque anni si è dimezzata. Mentre la Tassa sui Rifiuti regista un aumento della percentuale di insolvenza.