Truffa della monetina, donna derubata nel parcheggio di un supermercato

Nuovo furto con la trappola della monetina. Ma manca la denuncia alla polizia. L’atto sarebbe accaduto nel parcheggio di un supermercato della Besurica, a Piacenza nel pomeriggio di ieri. Il condizionale è d’obbligo perchè il fatto non trova conferme dalla polizia. È possibile che la vittima non abbia sporto denuncia.

Una donna, l’ultima vittima della truffa della monetina – Da quanto si è appreso un uomo avrebbe avvicinato una donna che aveva appena fatto la spesa ed era salita sull’auto nel parcheggio del supermercato. L’uomo avrebbe bussato al finestrino della donna attirando la sua attenzione e dicendole che le erano cadute delle monete. La donna, caduta nel tranello, sarebbe uscita dall’auto per cercare di raccogliere le monete, lasciate cadere dall’uomo per distrarre la vittima e dare il tempo ai suoi complici già pronti vicino all’auto presa di mira di rovistare fra i sedili e portare via il portafoglio della donna.

Nei giorni scorsi numerosi fatti analoghi erano avvenuti nei parcheggi di vari supermercati: alla Farnesiana, in via Colombo e in via Calciati.