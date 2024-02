Tumori femminili, le mammografie arrivano in camper: stasera a “Star bene”

La prevenzione salva la vita. Lo dimostra la nuova puntata di “Star bene” che affronta il tema dei tumori femminili: la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in programma stasera, giovedì, alle 21 su Telelibertà, mette sotto i riflettori i programmi di screening al femminile e l’impegno del Centro salute donna dedicato alla diagnostica per la prevenzione del tumore al seno.

Gli ospiti della serata saranno Stefania Calza, responsabile del Centro Salute Donna di Piacenza, Bruno Arena, responsabile del terzo livello dello screening del cervico-carcinoma dell’unità operativa di Ostetricia Ginecologia Piacenza, e l’ematologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna.

I tumori femminili sono in aumento, soprattutto nelle donne di giovane età: una diagnosi precoce allunga la vita e garantisce una più alta percentuale di guarigione. A Piacenza è stato realizzato il polo di riferimento provinciale: qui viene garantito lo screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella e tutti gli approfondimenti diagnostici che possono rendersi necessari. A Piacenza è attivo anche lo screening per il tumore del collo dell’utero, causato da alcuni tipi di Papillomavirus e diventato più raro proprio grazie ai test di screening rivolto a residenti e domiciliate assistite in Emilia-Romagna. In screening tutto il percorso è gratuito e organizzato, dal test fino all’eventuale trattamento e successivi controlli. Contro il papilloma virus ci si può anche vaccinare. Durante la puntata riflettori puntati sulle mammografie effettuate nelle aziende e in montagna grazie a un camper.