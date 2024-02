Record di iscrizioni al polo per l’infanzia di Castelvetro: nascerà una classe in più

Boom di iscrizioni alla scuola paritaria per l’infanzia San Giovanni di Castelvetro. Per l’anno educativo 2024/2025, ci sarà dunque un gruppo classe in più.

Dal prossimo settembre i bambini iscritti alla scuola non statale (convenzionato con il comune di Castelvetro e federato Fism provinciale di Piacenza) saranno 79, di cui 70 per la sezione infanzia (dai 3 ai 6 anni) e 9 per la sezione primavera (dai 2 ai 3 anni) per cui peraltro è ancora disponibile un posto.

La sezione infanzia si dividerà dunque in tre (un gruppo in più rispetto ai due attuali). Un successo frutto di diversi interventi messi a punto dal comitato di gestione guidato dal presidente Pier Luigi Bricchi: da un’attenta selezione del personale, ad una didattica di qualità, dalla razionalizzazione dei costi all’investire sulle attrezzature con rinnovo dell’area esterna. A ciò si aggiunge il fondamentale supporto di benefattori e volontari.