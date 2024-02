Castelvetro, cartelli affissi da un anonimo cittadino per segnalare bocconi avvelenati

Alla stazione di Castelvetro e lungo il tratto di via dei Cipressi che porta al cimitero sono stati affissi cartelli con cui si suggerisce di fare attenzione ai propri animali a quattro zampe, a causa del ritrovamento di bocconi avvelenati.

Ragion per cui si invita a non lasciare incustoditi i cani nell’area circostante il cimitero. In questo caso gli avvisi sono stati affissi da un ignoto cittadino, ma già qualche mese fa era stato lo stesso Comune a comunicare la presenza di esche avvelenate in altre zone del paese.