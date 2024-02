I migliori setter in gara in Val Nure: 50 partecipanti al trofeo nazionale

Per un giorno la provincia di Piacenza è diventata “territorio di caccia” di alcuni tra i migliori setter allevati in Italia. Pieno successo per la prima edizione del “Trofeo Nazionale delle Colline Piacentine” organizzato dalla delegazione di Piacenza della Società italiana setter in collaborazione con il Gruppo cinofilo piacentino. Circa 50 partecipanti arrivati da tutto il Paese si sono ritrovati in piazza Italia a Podenzano per dare il via alla gara di prova per cani da ferma su selvaggina naturale che si è svolta sulle colline della Val Nure.

Una manifestazione che mette dunque in risalto il movimento piacentino guidato da Elvis Trajkov. “Quest’anno abbiamo deciso di organizzare la prima edizione di questo trofeo – ha spiegato il presidente della Società Italiana Setter di Piacenza – che consiste in una serie di otto prove per cani da ferma che seguono specifici percorsi al fine di esprimere le proprie qualità naturali che alla fine vengono valutate da un giudice”.

A trionfare è stato Pino Di Massa di Novi Ligure, arrivato davanti al secondo classificato Agostino Sorbelli di Modena e al terzo Paolo Morotti di Brescia.