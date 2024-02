Auto esce di strada: guidava con un tasso alcolemico quattro volte il limite

Automobilisti ubriachi al volante perdono il controllo dei rispettivi mezzi ed escono di strada. Fortunatamente illesi. Il primo degli incidenti è successo lungo la via Emilia nei pressi di Montale. Un piacentino di 27 anni stava guidando la sua auto quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Sul posto sono accorsi i carabinieri del radiomobile. L’automobilista è stato sottoposto a test alcolemico ed è risultato avere un tasso di alcol quattro volte oltre il massimo consentito dal Codice della strada.

Nei pressi di Borgonovo sulla strada provinciale 412 un cittadino albanese di 65 anni mentre stava guidando la sua automobile ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Borgonovo. L’automobilista si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, ma la sua scelta non lo ha salvato dalla denuncia per guida in stato di ebrezza.