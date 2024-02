Maltempo: allerta rientrata nel Piacentino, ma da venerdì tornano le piogge

Le premesse non erano delle migliori, con la pioggia che stamattina (mercoledì 28 febbraio) ha continuato ad abbattersi sull’intera provincia di Piacenza aumentando la portata dei corsi d’acqua, con il torrente Arda che ha superato la soglia 2 di allerta e il fiume Po che ha raggiunto un livello di tre metri.

Ma con il trascorrere delle ore la situazione è migliorata, con fiumi e torrenti che – fortunatamente – sono rimasti sotto la soglia di allarme. Il tutto in attesa del fine settimana, dove a partire da venerdì torneranno le piogge.

È il quadro tracciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, che insieme a Regione Emilia-Romagna e Aipo sta monitorando costantemente la situazione relativa all’allerta meteo per criticità idraulica dopo le piogge persistenti di questi giorni.

“Ieri – spiega Pierangelo Carbone, direttore generale del Consorzio di Bonifica – si è svolto in prefettura un Ccs (Centro coordinamento dei soccorsi, ndc) nel quale abbiamo analizzato la situazione per prepararci alla giornata di oggi e per guardare al fine settimana. Oggi e domani assisteremo a ore di relativa calma, anche se ci attendiamo a partire da venerdì ulteriori precipitazioni, che con ogni probabilità proseguiranno fino a domenica“.

Per i tecnici del Consorzio, al pari dei colleghi di Regione e Aipo, sono ore di intenso lavoro: “I nostri tecnici – prosegue Carbone sono al lavoro per seguire da vicino gli sviluppi relativi al maltempo, pronti a riattivare insieme alla prefettura un nuovo Ccs. Le dighe rimangono presidiate sulle 24 ore con personale sempre presente”.

La situazione più critica si è registrata in Val d’Arda: “Siamo riusciti ad accompagnare la piena del torrente Arda – afferma Carbone – contenendo gli effetti della piena. Ora i livelli sono sotto controllo, mentre la zona più in sofferenza sembra essere quella relativa al torrente Ongina che a nord di Chiaravalle della Colomba, quindi verso Parma, ha esondato allagando i campi”.