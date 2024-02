Smog e malattie respiratorie: migliaia di piacentini a rischio, stasera a “Star Bene”

L’aria è sempre più pericolosa. Una miscela di gas e particelle che può essere trasportata per migliaia di chilometri, la infesta rendendola una bomba a orologeria per la nostra salute. L’Italia è infatti seconda in Europa per morti attribuibili all’inquinamento, con un incremento del fenomeno in età pediatrica e negli adolescenti. E Piacenza è tutt’altro che un’isola felice, in quanto risulta tra le province più inquinate a livello europeo. Tra le malattie correlate all’inquinamento troviamo, oltre a ictus e arresti cardiaci, anche malattie a carico delle vie respiratorie. Il tema verrà affrontato questa sera, alle 21, su Telelibertà nella trasmissione “Star Bene” condotta dalla giornalista Marzia Foletti. Un nuovo ciclo di puntate che vede il sostegno di Asia, azienda leader a Piacenza nei settori di Ambiente, Sicurezza e Salute. Molti studi hanno evidenziato il ruolo dell’inquinamento atmosferico, documentando gli effetti nocivi sull’organismo umano. In studio ne parleranno Cosimo Franco, primario di Pneumologia dell’Ospedale di Piacenza, la pneumologa Sara Chiesa e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia. Direttore scientifico della trasmissione è il Professor Luigi Cavanna, ematologo, oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza.