Tamponamento in via XXIV Maggio: tre auto coinvolte, disagi al traffico

Tamponamento a catena in via XXIV Maggio a Piacenza. È successo nella tarda mattinata di giovedì 29 febbraio, all’altezza dell’isola ecologica, tre le auto coinvolte tra le quali una di Iren. Nessuno sarebbe rimasto ferito in modo serio. Per gli accertamenti sono intervenute due pattuglie della polizia locale. Il tamponamento ha provocato rallentamenti al traffico.