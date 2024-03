Volumnia accoglie la nuova Bmw X2: quando l’arte abbraccia la tecnologia

Un dialogo intenso si instaura tra l’arte e la tecnologia, tra la creatività e l’innovazione. È indispensabile uno spazio dedicato a questo scambio vitale, un luogo dove chi si nutre di bellezza e concetto possa incontrarsi, interagire, comprendere, conoscere.

Questa interazione non solo favorisce la crescita dei linguaggi, ma anche la comprensione più profonda del mondo che ci circonda.

A Piacenza questo luogo è l’ex basilica di Sant’Agostino dove trova sede la Galleria Volumnia di Enrica De Micheli che, oltre agli allestimenti permanenti, ospita diverse mostre temporanee. Qui la tradizione può abbracciare il design. E’ successo anche durante la presentazione della nuova Bmw X2 nella versione con motorizzazione termica classica ed elettrica. Oltre 200 le persone che hanno ammirato le linee di questa sports activity coupé, molto versatile, che si inserisce nel segmento delle compatte premium.

La serata è stata organizzata dal Gruppo Carteni, che ha la sua concessionaria piacentina a S. Antonio in via Emilia Pavese 144, in collaborazione con “Io” il ristorante stellato dello chef Luigi Taglienti.

Il claim di riferimento dell’evento, valorizzato dalle note ambient del dj set di Lady Violet, è “make it real”, un’incitazione a trasformare i nostri sogni in realtà, a percorrere con determinazione il cammino che porta alla loro conquista. I visitatori hanno respirato un’atmosfera accogliente e avvolgente, dove le auto non sono solo mezzi di trasporto, ma possono prendere le fattezze di autentiche opere d’arte in movimento.