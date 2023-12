Lo chef stellato Taglienti ai fornelli della Caritas per un pranzo solidale

Ai fornelli per un centinaio di commensali della Caritas di Piacenza con l’obiettivo “regalare un Natale speciale anche alle persone in difficoltà ”. Così oggi lo chef stellato Luigi Taglienti, titolare di un ristorante in città , ha preparato – insieme al suo staff – uno sfizioso menù agli ospiti della mensa in via San Vincenzo. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.