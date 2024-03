Emergenza buche, Tarasconi: “Vedo la situazione, certe strade non mi piacciono”

Venerdì sera, intorno alle 22. Siamo in via Bianchi, all’altezza del civico 39. Sotto la pioggia una pattuglia della Polizia locale indica a un operaio del Comune dove collocare il bitume per coprire una buca nella strada profonda almeno otto centimetri, potenzialmente molto pericolosa. Ma non è l’unico punto critico. Da giorni i tecnici della manutenzione stanno correndo in varie zone della città per tamponare laddove i cittadini segnalano la presenza di buche nell’asfalto. Che sia un’emergenza non lo testimoniano soltanto le numerose segnalazioni all’app Municipium e quelle dei nostri lettori, ma lo ammette Katia Tarasconi, interpellata da Libertà: “Anch’io ho gli occhi e vedo com’è la situazione, certe strade non mi piacciono” ammette la sindaca di Piacenza che cita lo stato in particolare di viale Sant’Ambrogio e di Strada Caorsana.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’

FOTO MAURO DEL PAPA

FOTO MASSIMO BERSANI

FOTO PIETRO ZANGRANDI