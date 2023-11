La pioggia riapre le buche sul ponte in ferro di Castelvetro. Il Comune allerta Anas

La pioggia ha fatto riaprire alcune buche sul ponte stradale in ferro sul Po a Castelvetro, al limite della provincia verso Cremona. La segnalazione è arrivata ai carabinieri e al Comune da parte di un automobilista. La situazione è nota in quanto, nonostante le manutenzioni effettuate da Anas, le buche ogni tanto si ripresentano, riaperte dalle piogge. L’amministrazione comunale ha Allertato Anas, titolare della strada. Sul posto una pattuglia dei carabinieri. La circolazione non è stata interrotta.

