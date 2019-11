“Buche enormi anche di fronte al Comando della polizia municipale”

L’indignazione dei residenti è direttamente proporzionale alla profondità di certe buche: “La superficie di via Rogerio è in una condizione disastrosa”, persino di fronte al Comando della Polizia municipale di Piacenza.

L’asfalto è martoriato, complici i rattoppi e le crepe presenti sul manto. Le buche non danno tregua neppure in prossimità delle strisce pedonali, con il rischio che i passanti più distratti possano inciampare. E con l’arrivo del maltempo, neanche a dirlo, si allargano e si riempiono di fango.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà