Tutti in giardino con papà Galvani: al nido Sant’Eufemia cresce un piccolo vigneto

Chiacchierando tra loro hanno scoperto che il padre di Giovanni fa il vino.

Sono i bambini della sezione Delfini della scuola dell’Infanzia Sant’Eufemia, protagonisti del progetto didattico “Le nostre viti”, realizzato assieme a Cristian Galvani, produttore vitivinicolo associato a Confagricoltura Piacenza.

Papà Galvani ha spiegato che ci vogliono due anni perché una piantina inizi a dare i primi frutti; intanto le barbatelle piantate hanno messo i primi germogli e in classe sono state ripercorse le varie tappe di sviluppo del vigneto.

Intervistati, i bimbi, ricordavano tutti i passaggi. Una volta in giardino, accompagnati dalla dirigente scolastica Simona Fornasari e dalle insegnanti Valentina Mulazzi e Agnese Nicolini hanno infine controllato le piccole piante.

“Dobbiamo fare in modo di non farle cadere – hanno notato gli alunni – Nella figura in classe c’erano dei fili a cui agganciarle!”. “Giusto! – ha detto il produttore vitivinicolo – Infatti oggi piantiamo i pali e tiriamo i fili”, e sotto agli sguardi interessati dei piccoli si è messo al lavoro con i materiali donati al progetto dalla Prefabbricati Valtidone di Trevozzo. “Ecco qui! Da oggi avete un piccolo filare. Mi raccomando prendetevene cura così le vostre viti cresceranno bene e tra un paio d’anni ci sarà l’uva da mangiare in giardino”, ha concluso a lavoro terminato.

Prima di tornare in classe il gruppo si è dato appuntamento tra qualche mese per l’avanzamento lavori. “È importante che i bambini attivino e mantengano il contatto con la natura – ha commentato soddisfatto l’imprenditore agricolo – ne apprendano, ritmi, cicli e insegnamenti”.

In merito a ciò la dirigente Fornasari: “In questi ultimi anni l’attività outdoor è stata inserita in misura sempre maggiore nella nostra offerta formativa, in un continuo dialogo tra ciò che i bambini sperimentano all’interno e all’esterno della scuola”.