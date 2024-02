Clown per i bimbi del Gaslini: il gesto di mamma Adrianna nel ricordo del figlio Michele

Portare un sorriso ai bimbi malati: è questo il sogno che Adrianna Lorenc con la complicità e il supporto del marito Davide Narcisi stanno cercando di realizzare.

Adrianna e Davide sono i genitori di Michele, il bimbo di 7 anni, di Roveleto di Cadeo, che lo scorso giugno è morto a causa di una forma tumorale estremamente aggressiva. Da quel momento è cominciata per la coppia un’altra fase della loro vita. “Il dolore non si annulla ma si può trasformare. Ogni giorno proviamo a trasformare il dolore in qualcosa di positivo”, dicono. E così, Adrianna ha da poco ricevuto dalla Fondazione Theodora la laurea ad honorem di ‘dottoressa sogni’.

“Il mio desiderio – dice – è portare sorrisi ai bambini del Gaslini di Genova. Lì dove Michele il primo pomeriggio di ricovero ha conosciuto due personaggi più che matti ‘dottor Pelosone’ e ‘dottor Stropiccio’ e da quel momento non vedeva l’ora arrivasse il mercoledì per potersi divertire con chi si presentava in stanza per fare animazione”.

Ancora non è entrata in reparto indossando il camice colorato di ‘dottoressa Nanà’, attrezzato con pupazzi in pannolenci da lei stessa realizzati, assieme a Michele, ma Adrianna è pronta perché il suo sogno si realizzi. “Vogliamo restituire quanto ci è stato dato, da tanti. E vogliamo farlo in tutti i modi possibili”, spiega Davide. Da qui, la voglia di costruire, in cantiere infatti i genitori di Michele hanno altri progetti tra cui: la traduzione di un libro illustrato per bambini dal polacco all’italiano e un memoriale, il prossimo novembre, dedicato al figlio.